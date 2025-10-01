Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 256,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 11:39 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 256,20 EUR. In der Spitze büßte die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,80 EUR ein. Bei 254,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.282 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 235,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 7,92 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 295,25 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,91 EUR, nach 5,00 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 10.11.2025 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 09.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 21,20 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

DAX 40-Titel Hannover Rück-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Hannover Rück von vor einem Jahr bedeutet

Aktienempfehlung Hannover Rück-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse