Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag freundlich

30.09.25 09:26 Uhr
Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zeigt sich am Vormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 255,40 EUR. Bei 256,40 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 256,40 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 5.135 Hannover Rück-Aktien.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,57 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 235,90 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 8,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,25 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 295,25 EUR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2025. Es stand ein EPS von 6,91 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 5,00 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,71 Prozent auf 6,92 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,80 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 10.11.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Bildquellen: Hannover Rück

Analysen zu Hannover Rück

DatumRatingAnalyst
24.09.2025Hannover Rück OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Hannover Rück KaufenDZ BANK
12.09.2025Hannover Rück BuyJefferies & Company Inc.
12.09.2025Hannover Rück BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Hannover Rück BuyUBS AG
