Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Zalando zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Zalando-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 25,83 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Zalando-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Zalando-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,88 EUR. Bei 25,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Zalando-Aktie belief sich zuletzt auf 569.675 Aktien.

Am 18.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 40,08 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 55,17 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2025 Kursverluste bis auf 22,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Zalando-Aktie mit einem Verlust von 12,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 37,82 EUR je Zalando-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Zalando am 05.08.2025. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zalando 0,37 EUR je Aktie verdient. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.11.2025 terminiert. Zalando dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,35 EUR je Zalando-Aktie belaufen.

