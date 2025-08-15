Zalando Aktie News: Zalando am Dienstagmittag gesucht

Aktie im Fokus

Die Aktie von Zalando zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 4,1 Prozent im Plus bei 24,29 EUR.

Das Papier von Zalando konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 24,29 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Zalando-Aktie sogar auf 24,29 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 23,46 EUR. Bisher wurden heute 363.013 Zalando-Aktien gehandelt.

Am 18.02.2025 markierte das Papier bei 40,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.09.2024 bei 20,95 EUR. Mit einem Kursverlust von 13,75 Prozent würde die Zalando-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Zalando seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 hat Zalando in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Zalando hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,37 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,37 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,26 Prozent auf 2,84 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 29.10.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,28 EUR je Aktie belaufen.

