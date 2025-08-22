Zalando Aktie News: Zalando am Montagnachmittag schwächer

Zalando im Blick

Die Aktie von Zalando gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 24,75 EUR.

Die Zalando-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 24,75 EUR. Bei 24,63 EUR markierte die Zalando-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,03 EUR. Von der Zalando-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294.026 Stück gehandelt.

Am 18.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 40,08 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 61,94 Prozent Plus fehlen der Zalando-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,95 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zalando-Aktie 15,35 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,36 EUR je Zalando-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zalando am 05.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 2,84 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,64 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Zalando am 06.11.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Zalando.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,34 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

