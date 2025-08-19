Zalando Aktie News: Zalando am Nachmittag im Minusbereich

Blick auf Zalando-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zalando. Die Zalando-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 24,22 EUR ab.

Die Zalando-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,4 Prozent auf 24,22 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zalando-Aktie bisher bei 24,14 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,80 EUR. Bisher wurden via XETRA 445.692 Zalando-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,08 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zalando-Aktie derzeit noch 65,48 Prozent Luft nach oben. Am 13.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 20,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zalando-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Zalando-Aktie. Analysten bewerten die Zalando-Aktie im Durchschnitt mit 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 legte Zalando die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,37 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,26 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,84 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Am 29.10.2026 wird Zalando schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,34 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

