Zalando Aktie News: Zalando am Mittag in Grün

Die Aktie von Zalando gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 24,51 EUR.

Die Zalando-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 24,51 EUR. Bei 24,81 EUR erreichte die Zalando-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 24,57 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 132.888 Zalando-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.02.2025 bei 40,08 EUR. Mit einem Zuwachs von 63,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 20,95 EUR fiel das Papier am 13.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Zalando-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,36 EUR.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,37 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 2,84 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,64 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 06.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,34 EUR je Zalando-Aktie.

