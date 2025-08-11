DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.908 -0,4%Nas22.135 +0,4%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,49 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!

ZDF und RTL kaufen TV-Paket mit je 15 Spielen des DFB-Pokals

12.09.25 17:02 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ProSiebenSat.1 Media SE
6,32 EUR -0,43 EUR -6,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RTL
35,05 EUR -0,35 EUR -0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Beim zweiten Versuch hat der Deutsche Fußball-Bund die Free-TV-Rechte für insgesamt 30 Live-Spiele des Pokalwettbewerbs verkauft. In den vier Spielzeiten von 2026/27 bis 2029/30 werden weiterhin der öffentlich-rechtliche Sender ZDF und der frei empfangbare Privatsender RTL als neuer TV-Partner des Verbandes jeweils 15 Partien - darunter je ein Finale - live übertragen. Zuvor hatte sich bereits die ARD ein gleich großes Paket gesichert. Die Pay-TV-Rechte für alle 63 Partien pro Saison hatte sich wieder Sky gesichert.

Wer­bung

"Mit den Bestandspartnern ARD, ZDF und Sky sowie unserem neuen Live- und Highlightpartner RTL bekommt der DFB-Pokal eine noch umfassendere mediale Präsenz", sagte Holger Blask, Geschäftsführer der DFB GmbH & Co. KG: "Die Entscheidung, das Rechtepaket im Mai noch nicht zu vergeben, hat sich als richtig erwiesen."

Zunächst keine adäquaten Angebote

Bei der Auktion hatte sich im ersten Anlauf zunächst kein Sender für das zweite Free-TV-Rechte-Paket gefunden. Obwohl die Übertragungen des traditionsreichen Wettbewerbs Quoten-Garanten sind, blieb der Verband auf einem großen Teil seiner Live-Rechte für das Free-TV sitzen.

Es fand sich neben der ARD kein Sender, der genug zahlen wollte. "Aufgrund von nicht wirtschaftlich adäquaten Angeboten" entschied sich der DFB Anfang Mai gegen die eingegangenen Offerten und führte anschließend einzelne Verhandlungen mit interessierten Sendern.

Wer­bung

Die RTL-Gruppe baut ihr Sportangebot weiter aus. Im Dezember hatte sie von der Deutschen Fußball Liga unter anderem die Spitzenspiele der 2. Bundesliga am Samstagabend erworben. Zum Fußball-Angebot von RTL gehören zudem Live-Spiele der deutschen Fußball-Nationalmannschaft sowie der Europa und der Conference League.

Das ZDF hatte bereits für den noch laufenden Rechtezyklus ein Pokal-Paket erworben. Der Vierjahresvertrag endet nach der Saison 2025/26, in der das Zweite abwechselnd mit dem Ersten die Live-Spiele überträgt./mrs/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu RTL

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu RTL

DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.05.2025RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.12.2024RTL OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.11.2024RTL BuyWarburg Research
12.08.2024RTL BuyWarburg Research
21.06.2024RTL BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
11.09.2025RTL Market-PerformBernstein Research
11.08.2025RTL HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025RTL HoldWarburg Research
11.08.2025RTL Market-PerformBernstein Research
08.08.2025RTL NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.05.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
18.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
14.03.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
21.02.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.
16.01.2024RTL SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für RTL nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen