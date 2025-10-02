DAX24.446 +1,4%Est505.665 +1,5%MSCI World4.330 +0,2%Top 10 Crypto16,36 +0,4%Nas22.755 +0,4%Bitcoin101.169 +0,2%Euro1,1752 +0,2%Öl65,06 -0,6%Gold3.887 +0,6%
Aktienentwicklung

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag nahe Vortagesschluss

02.10.25 12:07 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Mittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von RTL hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die RTL-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,00 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
35,05 EUR 0,05 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die RTL-Aktie zeigte sich um 11:45 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 35,00 EUR. Die RTL-Aktie legte bis auf 35,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büßte die RTL-Aktie bis auf 34,95 EUR ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 40.030 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei 38,90 EUR markierte der Titel am 15.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 11,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 23,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die RTL-Aktie mit einem Verlust von 32,43 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,13 EUR an RTL-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,65 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,59 EUR, nach 1,59 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte RTL am 18.11.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je RTL-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RTL Group

