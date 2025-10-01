DAX24.074 +0,8%Est505.575 +0,8%MSCI World4.312 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.667 ±0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,56 -2,2%Gold3.876 +0,5%
Kursverlauf

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Nachmittag mit Kursplus

01.10.25 16:09 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von RTL. Das Papier von RTL legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 35,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
RTL
34,95 EUR -0,20 EUR -0,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:45 Uhr wies die RTL-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 35,30 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die RTL-Aktie bis auf 35,30 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 34,80 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 36.993 RTL-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 38,90 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.09.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,20 Prozent. Am 14.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,65 EUR ab. Abschläge von 33,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 6,08 EUR, nach 2,13 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,41 EUR für die RTL-Aktie aus.

Am 13.03.2019 hat RTL in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2018 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte RTL ein EPS von 1,59 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 2,04 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RTL ein EPS in Höhe von 2,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: RTL Group

