US-Shutdown droht: DAX leichter -- Asiens Börsen uneins -- Lufthansa-Piloten vor Urabstimmung -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib trotz Abspaltung -- Rüstungsaktien, Etsy, Wolfspeed im Fokus
Verbraucher aufgepasst - Neuerungen und Gesetze: Das ändert sich ab Oktober 2025
Vor drohendem US-Shutdown: Wieso DAX-Anleger so zurückhaltend agieren
Aktienentwicklung

RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag ohne große Veränderung

30.09.25 09:26 Uhr
RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL am Vormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von RTL hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Anleger zeigten sich zuletzt bei der RTL-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 35,10 EUR.

Mit einem Wert von 35,10 EUR bewegte sich die RTL-Aktie um 09:01 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die RTL-Aktie legte bis auf 35,15 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die RTL-Aktie bis auf 35,10 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 35,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 181 RTL-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.09.2025 bei 38,90 EUR. 10,83 Prozent Plus fehlen der RTL-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.11.2024 bei 23,65 EUR. Derzeit notiert die RTL-Aktie damit 48,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,08 EUR. Im Vorjahr erhielten RTL-Aktionäre 2,13 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 33,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2018 abgelaufenen Quartal legte RTL am 13.03.2019 vor. RTL hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,59 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,59 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat RTL im vergangenen Quartal 2,04 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RTL 2,04 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von RTL rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,75 EUR je RTL-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RTL-Aktie

MDAX-Wert RTL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RTL von vor 10 Jahren gekostet

MDAX-Papier RTL-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RTL-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

RTL-Aktie aber tiefer: 'Die Stefan Raab Show' läuft künftig immer mittwochs - Start mit Topquote

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

