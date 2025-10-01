RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gibt am Mittwochvormittag ab

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von RTL gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von RTL befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 34,80 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 34,80 EUR. Im Tief verlor die RTL-Aktie bis auf 34,75 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 34,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.499 RTL-Aktien umgesetzt.

Am 15.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 38,90 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RTL-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 14.11.2024 auf bis zu 23,65 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der RTL-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 6,08 EUR. Im Vorjahr hatte RTL 2,13 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die RTL-Aktie im Durchschnitt mit 33,41 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RTL am 13.03.2019. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,59 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,59 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 2,04 Mrd. EUR gegenüber 2,04 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,75 EUR je RTL-Aktie.

