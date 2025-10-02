RTL Aktie News: MDAX Aktie RTL gewinnt am Vormittag an Fahrt
Die Aktie von RTL zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 35,20 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die RTL-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:00 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 35,20 EUR. Den Tageshöchststand markierte die RTL-Aktie bei 35,20 EUR. Mit einem Wert von 35,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35 RTL-Aktien.
Am 15.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 38,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RTL-Aktie mit einem Kursplus von 10,51 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,65 EUR. Dieser Wert wurde am 14.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 32,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für RTL-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,65 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die RTL-Aktie bei 33,41 EUR.
Die Bilanz zum am 31.12.2018 beendeten Jahresviertel veröffentlichte RTL am 13.03.2019. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,59 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,59 EUR je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 2,04 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,79 EUR je RTL-Aktie.
Redaktion finanzen.net
