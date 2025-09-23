DAX23.503 -0,5%ESt505.451 -0,4%Top 10 Crypto15,51 +1,7%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.412 +0,6%Euro1,1793 -0,2%Öl67,93 +0,2%Gold3.777 +0,3%
Zeitungsbericht

BP-Aktie: Tochter-Konzern erwägt anscheinend Verkauf von spanischem Solarprojekt

24.09.25 08:21 Uhr
BP-Aktie: Tochterunternehmen erwägt wohl Verkauf von spanischem Solarprojekt | finanzen.net

Die BP-Erneuerbare-Energien-Tochter Lightsource will laut einem Zeitungsbericht ein Solarprojekt in Spanien für rund 250 Millionen Euro verkaufen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
16,15 EUR -0,06 EUR -0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BP plc (British Petrol)
4,90 EUR -0,02 EUR -0,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie Cinco Dias unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, hat sich Lightsource an den spanischen Kreditgeber BBVA gewandt, um Lightsource bei der Veräußerung des Solarkraftwerkskomplexes Guillena mit einer Gesamtkapazität von rund 248 Megawatt zu unterstützen. Weder Lightsource noch BBVA gaben gegenüber Cinco Dias eine Stellungnahme ab.

DOW JONES

