Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications tendiert am Mittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 02.06.2022 12:22:00 Uhr 2,4 Prozent auf 101,66 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 102,06 EUR aus. Bei 102,06 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 188 Zoom Video Communications-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 342,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.07.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Zoom Video Communications-Aktie ist somit 70,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.05.2022 (77,00 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 310,50 USD.

Am 23.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Video Communications 1,22 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Video Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.073,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 882,49 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Zoom Video Communications am 07.09.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 07.06.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2024-Bilanz von Zoom Video Communications.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,05 USD je Aktie belaufen.

