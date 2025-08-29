Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Dienstagnachmittag mit Einbußen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 80,55 USD ab.

Um 15:53 Uhr fiel die Zoom Communications-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 80,55 USD ab. Bei 79,85 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 80,03 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 115.594 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 15,19 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (64,41 USD). Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 20,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,22 Mrd. USD im Vergleich zu 1,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

