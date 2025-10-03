Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications verzeichnet am Freitagabend Verluste

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 81,05 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für die Zoom Communications-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 81,05 USD. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 81,03 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 225.470 Zoom Communications-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 26.11.2024 auf bis zu 92,78 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 14,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,53 Prozent.

Zoom Communications-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,71 Prozent gesteigert.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Zoom Communications-Aktie in Höhe von 5,85 USD im Jahr 2026 aus.

