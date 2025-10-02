Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Zoom Communications am Donnerstagabend zu
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt wies die Zoom Communications-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 81,72 USD nach oben.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Zoom Communications-Papiere um 20:07 Uhr 0,5 Prozent. Bei 81,90 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 81,59 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 279.973 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.
Am 26.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 13,53 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 26,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.
Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Zoom Communications hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,70 USD je Aktie gewesen. Zoom Communications hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.
Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.03.2022
|Zoom Video Communications Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.08.2021
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications Outperform
|RBC Capital Markets
|01.09.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2020
|Zoom Video Communications overweight
|JP Morgan Chase & Co.
