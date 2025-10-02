Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Blick auf Zoom Communications-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 81,48 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,48 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 81,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.462 Zoom Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 12,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 20,95 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

