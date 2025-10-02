DAX24.436 +1,3%Est505.651 +1,3%MSCI World4.315 -0,2%Top 10 Crypto16,51 +1,3%Nas22.753 ±-0,0%Bitcoin102.094 +1,2%Euro1,1696 -0,3%Öl64,55 -1,3%Gold3.827 -1,0%
Heute im Fokus
DAX nähert sich Rekord -- US-Börsen uneins -- Tesla meldet Rekord-Auslieferungen in Q3 -- BioNTech, DroneShield, Siemens Energy, Novo Nordisk, BYD, Rüstungsaktien, Wolfspeed im Fokus
Profil
Blick auf Zoom Communications-Kurs

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Donnerstagnachmittag im Aufwind

02.10.25 16:10 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Donnerstagnachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 81,48 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
68,90 EUR 0,13 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 81,48 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Zoom Communications-Aktie sogar auf 81,82 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,59 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.462 Zoom Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 12,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 20,95 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Zoom Communications-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Zoom Communications 0,000 USD aus.

Am 21.08.2025 hat Zoom Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,16 USD gegenüber 0,70 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1,22 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoom Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen