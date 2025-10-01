Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Mittwochnachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienkurs aktuell

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 82,53 USD.

Im NASDAQ-Handel kam die Zoom Communications-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 82,53 USD. Die Zoom Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 83,28 USD. In der Spitze fiel die Zoom Communications-Aktie bis auf 82,32 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,40 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 56.986 Zoom Communications-Aktien.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 12,42 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 21,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Zoom Communications seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 21.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,22 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Zoom Communications wird am 24.11.2025 gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Zoom Communications-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

