Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend billiger

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 82,64 USD abwärts.

Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 82,64 USD. Der Kurs der Zoom Communications-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 82,08 USD nach. Bei 83,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 414.165 Zoom Communications-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 10,93 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 22,06 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 21.08.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,71 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Zoom Communications Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.

