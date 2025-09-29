Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag im Minusbereich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 83,41 USD.

Die Zoom Communications-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 83,41 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Zoom Communications-Aktie bis auf 83,08 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 83,67 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 49.914 Zoom Communications-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (92,78 USD) erklomm das Papier am 26.11.2024. Derzeit notiert die Zoom Communications-Aktie damit 10,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Zoom Communications-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Zoom Communications am 21.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Zoom Communications einen Gewinn von 5,85 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

Ausblick: Zoom Communications gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Einer der letzten Tipps von Berkshire Hathaway-Vize Charlie Munger: Anleger haben es heute schwerer, reich zu werden - so klappt es trotzdem