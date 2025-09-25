Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications tendiert am Montagabend tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Zoom Communications. Zuletzt ging es für die Zoom Communications-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 83,89 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 83,89 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Zoom Communications-Aktie bisher bei 83,53 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 84,77 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 381.858 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,22 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Zoom Communications am 21.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,70 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Zoom Communications im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,22 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

