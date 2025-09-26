Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag gesucht

Kurs der Zoom Communications

Die Aktie von Zoom Communications gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 84,81 USD.

Die Zoom Communications-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 84,81 USD. Bei 85,05 USD markierte die Zoom Communications-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 84,77 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 66.403 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Am 26.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 92,78 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Zoom Communications-Aktie 9,40 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 64,41 USD. Abschläge von 24,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 21.08.2025 lud Zoom Communications zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,16 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Zoom Communications 0,70 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je Zoom Communications-Aktie belaufen.

