Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Aktie von Zoom Communications hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im NASDAQ-Handel kam die Zoom Communications-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 82,26 USD.

Mit einem Wert von 82,26 USD bewegte sich die Zoom Communications-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die Zoom Communications-Aktie bis auf 82,33 USD. Die Zoom Communications-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,80 USD ab. Bei 82,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 29.575 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 92,78 USD erreichte der Titel am 26.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,79 Prozent könnte die Zoom Communications-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 64,41 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 21,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Zoom Communications-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Zoom Communications 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Zoom Communications am 21.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Zoom Communications ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1,22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 5,85 USD je Aktie belaufen.

