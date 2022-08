Zoom Video Communications Aktie News: Anleger greifen bei Zoom Video Communications am Nachmittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Video Communications nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,1 Prozent auf 109,44 EUR. Die Zoom Video Communications-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 111,44 EUR. Bei 111,44 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Zoom Video Communications-Aktien beläuft sich auf 758 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 341,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.08.2021 erreicht. Mit einem Zuwachs von 67,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 77,00 EUR fiel das Papier am 12.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 42,13 Prozent würde die Zoom Video Communications-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 310,50 USD.

Am 23.05.2022 hat Zoom Video Communications die Kennzahlen zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,32 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.073,80 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 956,24 USD in den Büchern standen.

Zoom Video Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 22.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der Zoom Video Communications-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 06.09.2023.

Den erwarteten Gewinn je Zoom Video Communications-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 3,81 USD fest.

