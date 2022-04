Zoom Video Communications Aktie News: Zoom Video Communications legt am Donnerstagmittag zu

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 107,42 EUR zu. Die Zoom Video Communications-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 107,82 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 107,82 EUR. Bisher wurden heute 897 Zoom Video Communications-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2021 auf bis zu 342,95 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 219,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,41 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Zoom Video Communications-Aktie bei 310,50 USD.

Am 28.02.2022 hat Zoom Video Communications in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 882,49 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 17,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Zoom Video Communications 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Zoom Video Communications wird am 28.02.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 08.06.2022 dürfte Zoom Video Communications die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,07 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com