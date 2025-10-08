Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Anleger greifen bei Zoom Communications am Mittwochnachmittag zu

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 79,60 USD zu.

Die Zoom Communications-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 79,60 USD. Die Zoom Communications-Aktie zog in der Spitze bis auf 80,21 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,09 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 119.110 Zoom Communications-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 bei 92,78 USD. 16,56 Prozent Plus fehlen der Zoom Communications-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 64,41 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Zoom Communications-Aktie 19,08 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Zoom Communications-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Zoom Communications gewährte am 21.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 1,22 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Zoom Communications im Jahr 2026 5,85 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

