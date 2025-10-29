Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications fällt am Mittwochnachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Zoom Communications. Die Zoom Communications-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,1 Prozent auf 83,94 USD.

Die Zoom Communications-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 83,94 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Zoom Communications-Aktie bei 83,45 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,37 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 124.694 Zoom Communications-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 92,78 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Zoom Communications-Aktie mit einem Kursplus von 10,53 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD. Der aktuelle Kurs der Zoom Communications-Aktie ist somit 23,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 21.08.2025 legte Zoom Communications die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,16 USD, nach 0,70 USD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Zoom Communications mit einem Umsatz von insgesamt 1,22 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 4,71 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen