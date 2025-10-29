Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit Kurseinbußen

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 83,29 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,9 Prozent auf 83,29 USD. Im Tief verlor die Zoom Communications-Aktie bis auf 83,00 USD. Bei 84,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 333.212 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 29,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zoom Communications im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

