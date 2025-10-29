DAX24.124 -0,6%Est505.706 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,38 +2,5%Nas23.953 +0,5%Bitcoin95.326 -1,7%Euro1,1597 -0,5%Öl64,75 +0,5%Gold3.946 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Bank 514000 adidas A1EWWW DroneShield A2DMAA PayPal A14R7U Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BASF BASF11 Nokia 870737 Tesla A1CX3T Microsoft 870747 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: US-Börsen uneins -- DAX schließt schwächer -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz, Coinbase, NVIDIA, D-Wave, BYD, PayPal, adidas, DroneShield im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich Hunderte Euro zu viel gezahlt? 8 Broker im Ordergebühren-Vergleich
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Fokus

Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit Kurseinbußen

29.10.25 20:23 Uhr
Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications am Abend mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Zoom Communications. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 83,29 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Zoom Communications
72,72 EUR -0,60 EUR -0,82%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:07 Uhr 1,9 Prozent auf 83,29 USD. Im Tief verlor die Zoom Communications-Aktie bis auf 83,00 USD. Bei 84,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 333.212 Zoom Communications-Aktien den Besitzer.

Am 26.11.2024 markierte das Papier bei 92,78 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 11,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 64,41 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Zoom Communications-Aktie 29,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Zoom Communications-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Zoom Communications veröffentlichte am 21.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,16 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Zoom Communications im vergangenen Quartal 1,22 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Zoom Communications 1,16 Mrd. USD umsetzen können.

Zoom Communications dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Zoom Communications-Gewinn für das Jahr 2026 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Zoom Communications-Aktie

Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil

Amazon-Aktie dennoch etwas höher: Störung legt Websites und Apps lahm

Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen

In eigener Sache

Übrigens: Zoom Communications und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Zoom Communications

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Zoom Communications

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Zoom Communications

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Zoom Communications

DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
31.08.2021Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications OutperformRBC Capital Markets
01.09.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
03.06.2020Zoom Video Communications overweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
01.03.2022Zoom Video Communications NeutralGoldman Sachs Group Inc.
24.05.2019Zoom Video Communications PerformOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
03.06.2020Zoom Video Communications SellGoldman Sachs Group Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Zoom Communications nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen