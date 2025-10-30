Zoom Communications Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Zoom Communications zeigt sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Zoom Communications gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Zoom Communications legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 84,45 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Zoom Communications nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 1,4 Prozent auf 84,45 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Zoom Communications-Aktie bei 84,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,78 USD. Bisher wurden heute 123.611 Zoom Communications-Aktien gehandelt.
Am 26.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 92,78 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Zoom Communications-Aktie somit 8,98 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 64,41 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Zoom Communications-Aktie derzeit noch 23,73 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Zoom Communications-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 21.08.2025 äußerte sich Zoom Communications zu den Kennzahlen des am 31.07.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,70 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,71 Prozent auf 1,22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Zoom Communications-Bilanz für Q3 2026 wird am 24.11.2025 erwartet.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Zoom Communications ein EPS in Höhe von 5,85 USD in den Büchern stehen haben wird.
