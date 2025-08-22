DAX24.325 -0,2%ESt505.469 -0,4%Top 10 Crypto15,71 -4,8%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin94.943 -2,0%Euro1,1696 -0,2%Öl68,16 +0,6%Gold3.368 -0,1%
Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Wochenbeginn - Ifo-Index im Blick

25.08.25 11:13 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben zu Wochenbeginn wieder nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel am Montagvormittag um 0,16 Prozent auf 129,11 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,76 Prozent.

Am Freitag hatten die Anleihen noch von der Rede des US-Notenbankchefs auf der Konferenz in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming profitiert. Jerome Powell hatte die Tür für eine Leitzinssenkung geöffnet und dabei auch auf die zuletzt schwachen Arbeitsmarktdaten verwiesen.

Zu Wochenbeginn nun richtete sich der Fokus auf das wichtigste Stimmungsbarometer für die deutsche Industrie. Das Ifo-Geschäftsklima stieg im August trotz höherer US-Zölle um 0,4 Punkte und damit zum sechsten Mal in Folge. Der Anleihenmarkt reagierte allerdings kaum auf die Daten; Analysten hatten bereits mit einem weiteren Anstieg gerechnet, wenn auch nicht ganz in diesem Ausmaß.

"Der Anstieg der Erwartungskomponente zeigt, dass die Unternehmen den positiven Aspekt besserer Planbarkeit übergewichten gegenüber der unzweifelhaften Belastung durch die höheren Zollsätze", schrieb Analyst Elmar Völker von der Landesbank Baden-Württemberg. Die aktuelle Lage dagegen bleibe trüb, was gegen eine echte Verbesserung der Wachstumszahlen im laufenden Quartal spreche. "Aber immerhin: Richtung Jahresende wachsen die Hoffnungen auf einen Aufwärtstrend etwas an", resümierte der Experte./la/mis