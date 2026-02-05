DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 +9,5%Nas22.912 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.958 +3,8%
Deutsche Anleihen: Leichte Kursverluste

06.02.26 17:14 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,11 Prozent auf 128,19 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,84 Prozent.

Schwache Industriedaten aus Deutschland stützten die Anleihen nicht nachhaltig. Die Gesamtproduktion ist im Dezember erstmals seit mehreren Monaten wieder gesunken. In den Betrieben des Verarbeitenden Gewerbes ging die Fertigung unter anderem wegen einer niedrigen Produktion in der Autoindustrie überraschend deutlich zurück. Am Vortag hatte der Auftragseingang noch positiv überrascht.

"Auch wenn die Zahlen rund um den Jahreswechsel häufig durch die Lage der Weihnachtstage beeinflusst werden, zeigt dies, dass sich die zuletzt deutlich höheren Aufträge noch nicht in einer höheren Produktion niederschlagen, und die bis zuletzt gedrückten Stimmungsindikatoren sprechen auch nicht für eine schnelle Wende nach oben", kommentierte Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "Wir rechnen aber für die Industrie und für die gesamte deutsche Wirtschaft weiter nur mit einer sehr moderaten Erholung", schreibt Solveen.

Belastet wurden die Anleihen durch die Erholung an den Aktienmärkten. Die Anleger blieben angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor nervös./jsl/he