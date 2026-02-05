DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1300 +9,5%Nas22.912 +1,7%Bitcoin59.366 +11,2%Euro1,1814 +0,3%Öl68,59 +1,9%Gold4.958 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Alphabet A (ex Google) A14Y6F RENK RENK73 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 PayPal A14R7U Stellantis A2QL01
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal Bechtle-Aktie dennoch tiefrot: Starkes Schlussquartal
Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital Analyse: Overweight-Bewertung für Siemens Healthineers-Aktie von Barclays Capital
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

US-Anleihen: Leichte Kursverluste

06.02.26 17:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Freitag etwas nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) fiel um 0,08 Prozent auf 112,03 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen betrug 4,22 Prozent.

Wer­bung

Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste Konjunkturdaten. In den USA ist das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im Februar laut einer ersten Schätzung stärker als erwartet gestiegen. Verbessert hat sich Beurteilung der aktuellen Lage durch die Verbraucher. Die Erwartungen gaben hingegen etwas nach.

Belastet wurden die Anleihen durch die Erholung an den Aktienmärkten. Die Anleger blieben angesichts der in den vergangenen Tagen heftigen Schwankungen bei Edelmetallen und im Technologiesektor aber nervös./jsl/he