Deutsche Anleihen profitieren kaum von US-Militäraktion gegen Venezuela

05.01.26 10:29 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag nach dem US-Angriff in Venezuela leicht gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte im Vormittagshandel um 0,09 Prozent auf 127,15 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 2,90 Prozent.

Generell hielten sich die Kursreaktionen an den Finanzmärkten nach dem US-Angriff gegen Venezuela eher in Grenzen. "Der gewaltsame Sturz des venezolanischen Autokraten Maduro sollte kurzfristig - abseits von Rohstoffen und der Spreads von Venezuela - kein größeres Kapitalmarktthema sein", heißt es in einer Einschätzung der Dekabank.

Marktbeobachter gehen davon aus, dass sich der Fokus am Anleihemarkt im weiteren Handelsverlauf stärker auf Konjunkturdaten richten wird. Am Nachmittag stehen Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in den Industriebetrieben der USA auf dem Programm.

Weitere wichtige Wirtschaftsdaten werden zudem am Dienstag erwartet. Dann werden die Inflationsdaten für Deutschland für Aufmerksamkeit sorgen. Am Freitag richtet sich der Fokus auf die monatlichen Arbeitsmarktzahlen aus den USA, die für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed wichtig sind./jkr/zb