DAX24.691 +0,6%Est505.887 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +3,3%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.465 +1,8%Euro1,1679 -0,4%Öl61,16 +0,6%Gold4.408 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Munich Re & Co., Bayer, Novo Nordisk, BASF, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein So stuften die Analysten die Bayer-Aktie im vergangenen Monat ein
Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu Bernstein stuft Beiersdorf 2026 als "Best Idea" ein - Aktie legt zu
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,82 Prozent

05.01.26 13:37 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag zur Kasse gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,79 Prozent am Freitag auf 2,82 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Wer­bung

Unter den Bundeswertpapieren gab es 73 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,41 Prozentpunkten. Dem stand ein Gewinner mit einem Aufschlag von 0,004 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 23,4 Millionen Euro.

Der Rentenindex Rex (REX Gesamt Kursindex) fiel um 0,19 Prozent auf 123,95 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/zb