Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ging um 09:40 um -1,40 Prozent auf 19.015,86 US-Dollar zurück. Damit unterlief Bitcoin den Stand vom Vortag von 19.286,63 US-Dollar.

Daneben wertet Bitcoin Cash um 09:40 ab. Es geht -0,41 Prozent auf 119,62 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 120,10 US-Dollar stand.

Zeitgleich verringert sich der Ethereum-Kurs um -0,37 Prozent auf 1.323,63 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 1.328,57 US-Dollar.

Zudem legt Litecoin zu. Um 1,03 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 09:40 auf 55,54 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 54,97 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit muss Ripple Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Ripple-Kurs um -2,18 Prozent auf 0,4946 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,5056 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4619 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 09:40 auf 0,4599 US-Dollar beziffert.

Zudem gewinnt Monero am Samstagvormittag hinzu. Um 0,50 Prozent auf 142,22 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Monero-Kurs bei 141,52 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2847 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 09:40 bei 0,2814 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0033 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0033 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1229 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,1243 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0417 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil geht es für den Dash-Kurs bergab. Dash sinkt -0,27 Prozent auf 42,00 US-Dollar, nach 42,11 US-Dollar am Vortag.

Zudem legt NEO zu. Um 0,16 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 09:40 auf 8,582 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 8,569 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net