Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 17.186,93 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 17.125,06 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Bitcoin Cash 268,16 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 265,00 US-Dollar.

Der Ethereum-Kurs notiert gegenüber dem Vortag mit grünem Vorzeichen. Zuletzt stand der Ethereum bei 517,55 Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Samstag auf 70,48 US-Dollar angestiegen. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 69,10 US-Dollar beziffert.

Heute pendelte der Ripple-Kurs um die 0,5626 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Ripple-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Ripple 0,5593 US-Dollar kostete.

Der Cardano-Kurs erhöhte sich auf 0,1556 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,1404 US-Dollar notiert hatte.

Heute zog der Monero-Kurs auf 117,24 US-Dollar an. Damit verteuerte sich der Monero-Kurs über den Stand vom Vortag von 115,67 US-Dollar.

Der IOTA-Kurs kletterte auf 0,3182 US-Dollar. Damit toppte der IOTA den Stand vom Vortag von 0,3124 US-Dollar.

Der Verge-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Verge 0,0067 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,0063 US-Dollar.

Der Stellar-Kurs ist gegenüber dem Vortag nicht vom Fleck gekommen. Aktuell ist ein Stellar 0,2097 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs bei 0,2054 US-Dollar.

Der NEM-Kurs wird bei 0,1831 US-Dollar stärker gehandelt. Am Vortag stand der Kurs bei 0,1720 Dollar.

Der Dash-Kurs hat gegenüber dem Vortag angezogen. Aktuell ist ein Dash 98,16 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 91,96 US-Dollar.

Der NEO hat zog. Am Mittag zog der NEO-Kurs auf 17,06 US-Dollar an, nachdem er am Vortag noch bei 16,85 US-Dollar notiert hatte.

Redaktion finanzen.net