Erobert KI nun auch den Krypto-Markt? Wie das Krypto-Startup yPredict die Cyber-Branche revolutionieren will

All-in-One-KI-Ökosystem

Künstliche Intelligenz (KI) bietet eine große Auswahl an Anwendungsmöglichkeiten. Auch am Krypto-Markt können KI-Anwendungen dabei helfen, rational auf die hohe Volatilität zu reagieren und das Portfolio optimal auszurichten. Das Krypto-Startup yPredict möchte diese Technologie nun für Privatanleger nutzbar machen.

• KI hält Einzug im Krypto-Markt

• yPredict will ein All-in-One-KI-Ökosystem inklusive eigenen Tokens bieten

• yPredict-Tokens befinden sich noch in der Vorverkaufsphase - hohes Kurspotenzial?



Es ist in den vergangenen Monaten zu einem Gemeinplatz geworden, dass KI-Technologie die Produktivität von Unternehmen deutlich steigern kann. Die US-Unternehmensberatung McKinsey & Co. hat in einer jüngst veröffentlichten Studie geschätzt, dass generative KI zu einem jährlichen Zuwachs der Produktivität von 2,6 bis 4,4 Billionen US-Dollar führen könne. Besonders in Hochlohnländern bestünden erhebliche Optimierungsmöglichkeiten. Der KI-Boom scheint auch nicht vor dem Krypto-Markt Halt zu machen, wie die Gründung des KI-Startups yPredict beispielhaft zeigt.

Das steckt hinter yPredict

yPredict hat Großes vor. Die Ziele des jungen Unternehmens klingen äußerst ambitioniert: Schon innerhalb kurzer Zeit hält yPredict für seine eigenen Kryptowährung gleichen Namens ein "10-100faches Potenzial" für möglich - warum sind die Gründer derart zuversichtlich? Welche Vorteile will yPredict den Kunden und Token-Holdern bieten?

yPredict möchte dem privaten Anwender mittels KI-Technologie Mehrwert schaffen. Nach eigener Aussage handelt es sich bei dem jungen Startup um "eine moderne Krypto-Forschungs- und Handelsplattform, die Händlern Zugang zu Dutzenden von KI-gestützten Krypto-Analyse-Tools bietet." Somit hat yPredict den Anspruch, ein All-in-One-KI-Ökosystem zu bieten. Konkret spricht yPredict in einem Sponsored Post bei "BTC-ECHO" von drei Vorzügen, die seine KI-Plattform Krypto-Investoren bieten wird.

Zunächst besitze die KI die Fähigkeit, umfangreiche Datenmengen zu analysieren und relevante Muster sowie Trends für den Krypto-Markt zu erkennen. Durch die Echtzeitverarbeitung von Marktdaten könne die KI präzise Vorhersagen treffen und gut informierte Handelsentscheidungen ermöglichen.

Zweitens unterstützte die KI automatisierte Handelssysteme, die kontinuierlich den Markt überwachen und entsprechende Trades durchführen. Dadurch haben individuelle Nutzer die Möglichkeit, von raschen Marktveränderungen zu profitieren, ohne permanent den Markt beobachten zu müssen. yPredict weist in diesem Zuge darauf hin, dass KI-Tools schneller und effizienter Informationen sammeln und auswerten können als ein menschlicher Trader.

Drittens könnte die KI auch eine bedeutende Rolle bei der Bewertung von Risiken und im Bereich des Portfoliomanagements spielen. Durch die Analyse von umfangreichen historischen Daten und Szenarien des Marktes können Risiken quantifiziert und Anpassungen vorgenommen werden, um das Risiko zu minimieren und gleichzeitig die Rendite zu maximieren. Der schnelleren Automatisierung des Backtesting komme hierbei eine besonders wichtige Bedeutung zu. Anders als der Mensch könne die KI tatsächlich rein objektive Entscheidung auf Grundlage von Daten und Algorithmen treffen. Impulsives oder emotionales Traden, das zu hohen Verlusten führen kann, soll durch eine KI-Überwachung vermieden werden.

Warum sich ein Blick auf yPredict lohnen könnte

yPredict sammelt nach eigenen Angaben all diese Funktionen auf seinem KI-basierten Plattformmodell. Krypto-Prognose, KI-Signale und Marktintelligenz garantierten dem yPredict-Nutzer einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Krypto-Tradern, wie dem "BTC-ECHO"-Artikel weiter zu entnehmen ist. In dem yPredict-Litepaper auf der unternehmenseigenen Website wird das Projekt genauer beschrieben. Demnach handele es sich bei yPredict um eine "modernste Krypto-Forschungs- und -Handelsplattform, die Händlern und Anlegern Zugang zu Dutzenden von KI-gestützten Signalen, Ausbrüchen, Mustererkennung und Social/News-Sentiment-Funktionen bietet." Geführt werde die Plattform "von einem Team aus Top-Datenwissenschaftlern, Profi-Händlern und Finanzanalysten."

yPredict-ICO steht bevor

Das Team arbeite zudem mit Hochdruck an dem Initial Coin Offering (ICO) des gleichnamigen Tokens yPredict (YPRED). Insgesamt soll sich die Marktkapitalisierung des YPRED auf 6,5 Millionen US-Dollar belaufen. Bei einem Gesamtangebot von 100 Millionen Tokens, die Polygon-basiert sein werden, soll ein YPRED in der freien Verkaufsphase 0,12 US-Dollar kosten. Im Vergleich zu anderen ICOs handelt es sich hierbei um eine recht geringe Summe - Anlass genug für die yPredict-Gründer, das vermeintlich enorme Potenzial für ihren Coin auszurufen. Sie sprechen von "10-100fachem Potenzial" für ihren Coin und führen weiter aus: "Ähnliche Projekte mit weitaus schlechteren Angeboten haben eine Marktkapitalisierung von 50 bis 100 Millionen US-Dollar im Minimum, während YPREDS mit nur 6,5 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung bei der Notierung konzipiert sind." Hierbei handelt es sich jedoch wohlgemerkt um eigene Aussagen der yPredict-Entwickler. Ob sich die kühnen Hoffnungen bewahrheiten, wird der Krypto-Markt entscheiden. Aktuell befinden sich die YPRED-Coins noch in der Vorverkaufsphase und dürften in den kommenden Wochen dann in ihr Debüt am öffentlichen Krypto-Markt feiern.

