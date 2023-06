Argus Labs erhält 10 Mio. $ für P2E World Engine, geleitet von Haun Ventures

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Argus Labs hat nun in einer Finanzierungsrunde, welche von Haun Ventures geleitet wurde, 10 Mio. $ von unterschiedlichen VCs und Angelinvestoren einwerben können. Dabei plant Argus Labs mit seiner World Engine unterschiedlichste Gaming-Layer-2-Lösung für Ethereum. Innerhalb dieser soll auch den Spielern die Möglichkeit gegeben werden, dass sie selbst Spiele und Mods erstellen können. Was Argus Labs so außergewöhnlich macht und welchen Einfluss es auf die P2E-Branche haben könnte, soll nun im Folgenden näher betrachtet werden.

Haun Ventures: Ein mutiger Schritt in die Zukunft des Gamings

Haun Ventures, angeführt von Katie Haun, hat kürzlich ein Seedfunding in Höhe von 10 Millionen Dollar für Argus Labs angeführt. Diese Risikokapitalgesellschaft ist bekannt für ihre Investitionen in transformative Technologien und sieht in der Blockchain-Gaming-Industrie ein enormes Potenzial.

An dem Fundraising haben sich Robot Ventures, Anagram, Dispersion Capital und Alchemy beteiligt. Hinzu kommen einige Angelinvestoren, wie Gründer von Sandbox, Osmosis und Gitcoin.

Die Entscheidung, in Argus Labs zu investieren, ist ein klares Zeichen für ihr Vertrauen in das Play-to-Earn-Modell.

Nach Meinung von Haun seien die bisherigen Blockchains Solana, Avalanche und Polygon jedoch ungeeignet für Blockchaingames, woraufhin nun Argus Labs entsteht.

Mit den Mitteln aus der Finanzierungsrunde plant das Unternehmen, sein Entwicklungsteam zu erweitern und seine Studio- und Werkzeuginfrastruktur auszubauen.

Jetzt frühzeitig in Business-Metaverse-Revolution investieren!

Argus Labs mit dem Rezept für zukunftssichere Spieleentwicklung

Argus Labs hat ein einzigartiges Angebot für Entwickler im Bereich des Blockchain-Gamings. Mit ihrem neuesten Produkt, der World Engine, bietet Argus Labs ein Software-Entwicklungskit an, das es Entwicklern ermöglicht, maßgeschneiderte Play-to-Earn Gaming-Ökosysteme zu erstellen.

Dabei handelt es sich um Layer-2-Blockchains, welche auf Ethereum betrieben werden und Zero-Knowledge-Proofs nutzen. Auf diese Weise können die Transaktionen simultan berechnet und die Privatsphäre bewahrt werden.

CEO Scott Sunarto hat hohe Ambitionen für das Unternehmen. Er strebt danach, mehr als nur ein SDK zu liefern. Die Nutzer können mit dem Ökosystem ihren eigenen Content erstellen sowie Smart Conctracts programmieren. Auf diese Weise können sie neue Spielobjekte und Features hinzufügen.

Aber auch andere Entwickler gehen davon ausgehen, dass kein einzelnes Gamestudio so viel qualitativen Content entwickeln kann, wie die Menschen konsumieren können. Stattdessen versuchen immer mehr auch die Spieler einzubeziehen. Dies ist auch das Geheimrezept, welches Games wie Warcraft 3, Fortnite, Minecraft und mehr unter anderem so erfolgreich gemacht hat.

Ebenfalls innovativ ist, dass mehr über die Blockchain abgewickelt werden soll. Dabei geht Sunarto davon aus, dass wesentlich mehr Spielinhalte über die Chain berechnet werden, als es bisher der Fall ist.

Die Relevanz von Blockchain-Spielen

Blockchain-Spiele machen einen beachtlichen Anteil von fast der Hälfte der On-Chain-Aktivität aus, was sie zu einer spannenden Option für Krypto-Investoren macht. Haun Ventures sieht die Chance für das Wachstum des Blockchain-Gaming-Ökosystems und die Fähigkeit von Spielen, Gemeinschaften zusammenzubringen. Trotz des aktuellen Bärenmarkts im Web3-Bereich halten sie an ihrer Überzeugung fest und sehen eine Chance in der Krise.

Jetzt in außergewöhnliches Metaverse investieren und VC folgen!

Zusammenfassung und Ausblick

Die jüngste Finanzierungsrunde zeigt das große Potenzial, das Haun Ventures und Argus Labs im Blockchain-Gaming sehen. Während einige Investoren aufgrund des derzeitigen Bärenmarkts zögern, nutzen diese beiden Player die Gelegenheit, um sich auf den nächsten Aufschwung vorzubereiten. Es bleibt abzuwarten, wie Argus Labs seine Finanzmittel nutzen und wie sich das Web3-Gaming-Ökosystem weiterentwickeln wird.

WallStreetMemes – Memecoin-Rebellen streben nach finanzieller Gleichheit

Vor etwas mehr als zehn Tagen hat der außergewöhnliche Memecoin Wall Street Memes seinen Vorverkauf gestartet und für großes Aufsehen gesorgt. Konzipiert wurde dieser Token als Community-Coin für eine Gemeinschaft von über einer Million Menschen. Dabei wurde das Projekt von WallStreetBets inspiriert, bei dem Kleinanleger mit vereinten Kräften der Wall Street die Stirn boten. Aus dieser Bewegung entstand die berühmte NFT-Kollektion Wall Street Bulls, die innerhalb von 32 Minuten ausverkauft war und 2,5 Mio. $ einbrachte. Der neue Memecoin präsentiert sich als Parodie und Alternative zu inflationären Fiatwährungen, wobei er im Gegensatz zu diesen die Vermögensungleichheit bekämpfen will.

Jetzt frühzeitig in den revolutionären König der Memecoins investieren!

DeeLance – Innovative Geschäfts-Metaverse und dezentraler Freelancer-Marktplatz

Das DeeLance-Ökosystem widmet sich der Steigerung der Produktivität und Kosteneinsparung, um Unternehmen und Mitarbeiter optimal zu unterstützen und zukunftsfest zu machen. Es bietet ein Business-Metaverse mit fortschrittlichsten Funktionen für interaktive Weiterbildungen, Vorstellungsgespräche, Messen, 3D-Präsentationen und vieles mehr. Im Gegensatz zu herkömmlichem Remote-Arbeiten ermöglicht es eine gesteigerte Unternehmensverbundenheit und Effizienz. Ein weiteres Highlight ist der dezentrale Freelancer-Marktplatz, der Arbeitsrechte durch NFTs vollständig sicher und transparent macht. Die Nutzung der Blockchain erlaubt dabei auch die Fragmentierung von Assets wie Immobilien. Unterstützt wird das innovative Projekt auch durch einen begeisterten VC aus dem Blockchainbereich.

Jetzt in besonderes, VC-gestütztes Geschäftsökosystem investieren!

Ecoterra – Verwandelt globales Abfallproblem durch Urban Mining in Goldgruben

Bei Ecoterra kommt das Urban Mining zur Anwendung, bei welchem die Nutzer für ihren Müll Kryptowährungen erhalten. Das Ökosystem zeigt auf beeindruckende und vielfältige Weise, wie die oft als umweltschädlich angesehene Blockchain-Technologie zur Förderung des Klima- und Umweltschutzes genutzt werden kann. Ecoterra bietet eine Reihe verschiedener Funktionen. Das Herzstück ist das Recycle-to-Earn-Verfahren, bei dem Nutzer ihren Hausmüll an Rückgabestellen von Partnern, wie der weltweiten Supermarktkette Delhaize (Lion), abgeben und im Gegenzug Kryptowährungen erhalten. Ergänzend dazu gibt es einen Marktplatz für recycelte Materialien und Kohlenstoffemissionsguthaben, um den CO₂-Fußabdruck zu reduzieren. Die nachhaltigen Auswirkungen können über das Impact-Profil spielerisch verfolgt werden.

Jetzt frühzeitig in die Recycling-Revolution investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.

Über den Autor: Simon Feldhusen kam vor 17 Jahren das erste Mal mit der Börse in Berührung und beschäftigt sich seit mehr als 8 Jahren täglich intensiv mit den Themen Trading, Kryptoassets, Aktien, P2P, Unternehmensfinanzierung, Finanzen und Unternehmertum. Zudem ist er seit mehreren Jahren als Texter und Ghostwriter im Finanzbereich tätig. In dieser Zeit hat er sich ein diversifiziertes Wissen über unterschiedliche Fortbildungen über die Finanzmärkte und das Verfolgen der täglichen Nachrichten angeeignet. Seitdem vergeht kein Tag, an dem er sich nicht mit den Märkten auseinandergesetzt hat. Er publiziert unter anderem für Finanzen.net, ETF-Nachrichten.de, Coincierge.de und P2E-News.com.