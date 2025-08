Beste Altcoins im August 2025: Diese Coins könnten sich verzehnfachen

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Start in den August verläuft für den Kryptomarkt deutlich schwächer als erhofft. Bitcoin ist unter die Marke von 113.000 Dollar gefallen und viele große Altcoins wie Ethereum und Solana mussten noch stärkere Verluste einstecken. Ob es sich dabei nur um eine vorübergehende Korrektur oder bereits um das gefürchtete Sommerloch handelt, ist noch offen. In Phasen wie dieser schauen Anleger verstärkt auf kleinere Projekte mit großem Potenzial, abseits der etablierten Coins. Die folgenden zwei Kryptowährungen gelten laut Analysten als besonders aussichtsreich und könnten die besten Altcoins im August 2025 werden.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Wenn derzeit von spannenden Altcoins die Rede ist, fällt ein Name immer wieder. Bitcoin Hyper erobert derzeit die internationalen Krypto-Medien. Das ambitionierte Projekt könnte den Bitcoin-Markt revolutionieren, denn erstmals soll Bitcoin durch eine Layer-2-Lösung Zugang zu den Möglichkeiten moderner Blockchains erhalten. Die neue Hyper Chain basiert auf Solana und soll nicht nur Transaktionen schneller und günstiger machen, sondern auch DeFi-Anwendungen wie Lending oder Staking für Bitcoin nutzbar machen.

Bisher war es für Bitcoin-Investoren nicht möglich, durch Zinsen oder DeFi-Renditen zusätzliches Einkommen zu generieren, im Gegensatz zu Ethereum oder Solana. Bitcoin Hyper will das ändern. Wer seine Bitcoin auf die neue Layer 2 bridged, könnte künftig dieselben Vorteile genießen wie $SOL- oder $ETH-Investoren.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Idee kommt bei Investoren und Analysten sehr gut an. Der $HYPER-Token befindet sich noch im Vorverkauf und Anleger haben bereits fast 7 Millionen Dollar investiert. Das zeigt, wie groß das Interesse am Projekt ist und welches Potenzial hier schlummert. Vor allem, da viele Analysten Bitcoin Hyper schon jetzt als nächsten Milliarden-Dollar-Coin sehen. Sollte sich das Projekt wie geplant durchsetzen, wäre eine Kursvervielfachung nur eine Frage der Zeit, wobei auch ein Anstieg um mehr als das 20-fache keine große Überraschung wäre.

Jetzt $HYPER im Presale sichern.

Snorter Token ($SNORT)

Der Markt für Meme Coins boomt. Wer wirklich erfolgreich traden will, braucht Geschwindigkeit, Übersicht und Tools, wie sie sonst nur professionelle Händler nutzen. Genau hier setzt Snorter an. Das Projekt bringt einen hochmodernen Trading Bot auf den Markt, der über den Telegram-Messenger gesteuert wird und es Anlegern ermöglicht, blitzschnell neue Token zu handeln.

Mit dem Snorter Bot können Nutzer Meme Coins direkt per Texteingabe kaufen oder verkaufen, ohne komplizierte Interfaces oder externe Wallets. Funktionen wie Stop Loss, Take Profit, Copy Trading und mehr sind direkt integriert. Damit wird der Handel nicht nur einfacher, sondern auch effizienter. Ein echter Vorteil in einem volatilen Markt wie dem Meme Coin Markt.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Der zugehörige $SNORT-Token befindet sich derzeit im Vorverkauf. Über 2,7 Millionen Dollar wurden bereits investiert. Wenn der Bot gelauncht wird, dürfte die Bekanntheit des Projekts deutlich steigen und dem Kurs zusätzlichen Schub verleihen. Dabei wird der Tokenpreis schon während des Presales mehrfach angehoben, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt. Setzt sich Snorter ähnlich wie der Bonk Bot durch, könnte es sich hier um einen Coin handeln, mit dem frühe Investoren ihr Kapital mehr als verzehnfachen könnten.

Jetzt $SNORT im Presale kaufen.

