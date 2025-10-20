DAX24.096 +1,1%Est505.645 +0,7%MSCI World4.306 +0,2%Top 10 Crypto15,20 +2,3%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.109 +2,1%Euro1,1653 -0,1%Öl60,82 -0,9%Gold4.261 +0,3%
Bitcoin bleibt auf Erholungskurs - Kapitalmarktumfeld hellt sich auf

20.10.25 13:24 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Bitcoin hat sich zu Beginn der neuen Handelswoche weiter von seinem jüngsten Rutsch unter 104.000 US-Dollar erholt. Am Freitag hatte die älteste und bekannteste Digitalwährung noch unter der hohen Verunsicherung an den Finanzmärkten gelitten und war zeitweise auf den tiefsten Stand seit Juni gefallen. Am Montag nun baute der Bitcoin im Zuge der wieder etwas besseren Stimmung an den Aktienmärkten seine Gewinne vom Wochenende aus. Zuletzt notierte die Kryptowährung auf der Plattform Bitstamp bei rund 110.800 Dollar.

Zu Wochenbeginn präsentierte sich das Umfeld für die als riskant geltenden Digitalwährungen wieder positiver. So legten im Kryptobereich auch andere Werte wie Ethereum, XRP und Cardano spürbar zu.

Entspannungszeichen im Handelsstreit zwischen den USA und China und ausbleibende Störfeuer von US-Regionalbanken hatten am Freitag bereits dem US-Aktienmarkt wieder nach oben geholfen. In Asien sorgte zudem für Erleichterung, dass sich in Japan jetzt doch eine Regierungskoalition abzeichnet. Ferner fiel in China das weiter schleppende Wirtschaftswachstum nicht ganz so schwach aus wie erwartet.

Viele Marktteilnehmer werteten den jüngsten Rücksetzer beim Bitcoin offensichtlich als potenzielle Wiedereinstiegsmöglichkeit in einem sich gesamtwirtschaftlich aufhellenden Umfeld, schrieb Experte Timo Emden von Emden Research."/la/mis