Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Um 17:10 ist Bitcoin 114.730,51 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag -0,56 Prozent niedriger als am Vortag (115.374,21 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 16,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -1,35 Prozent auf 119,68 US-Dollar, nach 121,32 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.810,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.773,95 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,77 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,54 Prozent auf 594,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 590,99 US-Dollar an der Tafel.

Nach 3,046 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagnachmittag um -0,60 Prozent auf 3,028 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,90 Prozent auf 22,81 US-Dollar. Gestern war Dash noch 23,25 US-Dollar wert.

Nach 266,09 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,71 Prozent auf 273,29 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,63 Prozent auf 7,397 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 7,207 US-Dollar.

Indes fällt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,2074 US-Dollar am Vortag auf 0,2012 US-Dollar nach unten (-2,99 Prozent).

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -1,25 Prozent auf 0,9016 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,9130 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4163 US-Dollar) geht es um -2,21 Prozent auf 0,4071 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0025 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0024 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

