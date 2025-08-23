DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin97.874 -0,6%Euro1,1718 ±-0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Allianz 840400 Intel 855681 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Kurzfrist-Anleger stoßen Bitcoin ab - droht nun ein Fall auf 100.000 Dollar? Kurzfrist-Anleger stoßen Bitcoin ab - droht nun ein Fall auf 100.000 Dollar?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

24.08.25 17:23 Uhr
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag | finanzen.net

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
92.468,8028 CHF -40,4310 CHF -0,04%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
97.873,6218 EUR -551,7708 EUR -0,56%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
85.279,6556 GBP -37,3807 GBP -0,04%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
16.889.558,5814 JPY -65.719,9716 JPY -0,39%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
114.424,0275 USD -950,1827 USD -0,82%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
3.877,1453 CHF 49,3046 CHF 1,29%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
4.103,7651 EUR 31,1260 EUR 0,76%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
3.575,7099 GBP 45,4675 GBP 1,29%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
708.166,1059 JPY 6.591,7608 JPY 0,94%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
4.797,7108 USD 23,7647 USD 0,50%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
2,4405 CHF -0,0022 CHF -0,09%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
2,5832 EUR -0,0157 EUR -0,61%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
2,2508 GBP -0,0020 GBP -0,09%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
445,7635 JPY -1,9387 JPY -0,43%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
3,0200 USD -0,0265 USD -0,87%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,7264 CHF -0,0057 CHF -0,78%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,7688 EUR -0,0101 EUR -1,29%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,6699 GBP -0,0053 GBP -0,78%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
132,6715 JPY -1,5053 JPY -1,12%
Charts|News
ADA/USD (Cardano-US-Dollar)
0,8988 USD -0,0142 USD -1,55%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
96,4041 CHF -0,8728 CHF -0,90%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
102,0389 EUR -1,4590 EUR -1,41%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
88,9090 GBP -0,8050 GBP -0,90%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
17.608,3417 JPY -220,7608 JPY -1,24%
Charts|News

Um 17:10 ist Bitcoin 114.730,51 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Nachmittag -0,56 Prozent niedriger als am Vortag (115.374,21 US-Dollar).

Steigende Kurse bei Kryptowährungen – auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 legt heute um 5,3 Prozent auf 16,50 EUR zu. Anleger bietet der Top 10 Crypto die Möglichkeit, mit nur einem Produkt an der Entwicklung der zehn wichtigsten Kryptowährungen teilzuhaben.

Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -1,35 Prozent auf 119,68 US-Dollar, nach 121,32 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 4.810,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (4.773,95 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,77 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Bitcoin Cash Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,54 Prozent auf 594,19 US-Dollar. Am Vortag standen noch 590,99 US-Dollar an der Tafel.

Nach 3,046 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Sonntagnachmittag um -0,60 Prozent auf 3,028 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,90 Prozent auf 22,81 US-Dollar. Gestern war Dash noch 23,25 US-Dollar wert.

Nach 266,09 US-Dollar am Vortag ist der Monero-Kurs am Sonntagnachmittag um 2,71 Prozent auf 273,29 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der NEO-Kurs um 2,63 Prozent auf 7,397 US-Dollar. Am Vortag notierte NEO bei 7,207 US-Dollar.

Indes fällt der IOTA-Kurs. Für IOTA geht es nach 0,2074 US-Dollar am Vortag auf 0,2012 US-Dollar nach unten (-2,99 Prozent).

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -1,25 Prozent auf 0,9016 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,9130 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,4163 US-Dollar) geht es um -2,21 Prozent auf 0,4071 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0025 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:11 bei 0,0024 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0063 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0064 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com