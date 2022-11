Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Samstagnachmittag

Für den Bitcoin-Kurs ging es am Nachmittag bergab. Der Kurs verlor um 17:10 um -0,20 Prozent auf 16.662,69 US-Dollar, nachdem Bitcoin am Vortag noch bei 16.695,35 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,55 Prozent auf 105,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 104,71 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.212,37 US-Dollar) geht es um -0,21 Prozent auf 1.209,88 US-Dollar nach unten.

Nach 62,62 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um 1,08 Prozent auf 63,30 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3831 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 0,3819 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,3263 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,3270 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Monero zu. Um 0,12 Prozent verstärkt sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 133,46 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 133,30 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,2237 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,2183 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0023 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,0899 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0893 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0318 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0331 US-Dollar.

Währenddessen legt der Dash-Kurs um 2,41 Prozent auf 35,26 US-Dollar zu. Gestern war Dash noch 34,43 US-Dollar wert.

Mit dem NEO-Kurs geht es indes nach oben. NEO gewinnt 1,80 Prozent auf 6,760 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 6,640 US-Dollar an der Tafel standen.

