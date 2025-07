Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagmittag

Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

Im Plus präsentiert sich um 12:26 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,29 Prozent höher bei 118.344,16 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 118.003,70 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von 1,0 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 71,9 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der Litecoin-Kurs Verluste in Höhe von -0,05 Prozent auf 101,58 US-Dollar. Am Tag zuvor war Litecoin 101,63 US-Dollar wert.

Nach 3.548,89 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagmittag um 0,27 Prozent auf 3.558,49 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Bitcoin Cash-Kurs um -0,98 Prozent auf 509,40 US-Dollar. Gestern war Bitcoin Cash noch 514,45 US-Dollar wert.

Inzwischen steigt der Ripple-Kurs um 0,28 Prozent auf 3,428 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 3,419 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Dash bei 23,95 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (23,63 US-Dollar).

Derweil notiert der Monero-Kurs bei 324,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (321,17 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,94 Prozent.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,40 Prozent auf 6,960 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 6,864 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,2290 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Inzwischen steigt der Cardano-Kurs um 1,52 Prozent auf 0,8286 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,8162 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Stellar-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,4633 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0023 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 12:25 bei 0,0023 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0071 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:25 bei 0,0071 US-Dollar.

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.