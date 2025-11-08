Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs
Werte in diesem Artikel
Bitcoin ist am Nachmittag 101.535,10 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -1,82 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 103.419,30 US-Dollar stand.
Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 49,9 Prozent.
Nach 101,80 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um -3,28 Prozent auf 98,46 US-Dollar gesunken.
Daneben wertet Ethereum um 17:10 ab. Es geht -2,08 Prozent auf 3.364,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.435,89 US-Dollar stand.
In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -4,72 Prozent auf 486,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 510,72 US-Dollar an der Tafel.
Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht -2,66 Prozent auf 2,253 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,315 US-Dollar stand.
Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 100,80 US-Dollar am Vortag auf 77,89 US-Dollar nach unten (-22,73 Prozent).
Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -2,62 Prozent auf 358,63 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 368,29 US-Dollar gemeldet wurde.
Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der NEO-Kurs -6,72 Prozent schwächer bei 5,343 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 5,728 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1395 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1429 US-Dollar.
Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -3,68 Prozent auf 0,5551 US-Dollar, nach 0,5763 US-Dollar am Vortag.
Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -4,32 Prozent auf 0,2790 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2916 US-Dollar.
Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0012 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0012 US-Dollar.
Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0069 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.Redaktion finanzen.net
1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.
