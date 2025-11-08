DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin87.917 -1,6%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag

08.11.25 17:23 Uhr
Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
81.919,3588 CHF -1.359,8631 CHF -1,63%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
87.917,0951 EUR -1.472,9665 EUR -1,65%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
77.297,0149 GBP -1.283,1441 GBP -1,63%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
15.617.851,9006 JPY -261.662,1144 JPY -1,65%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
101.715,1640 USD -1.704,1399 USD -1,65%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.705,7400 CHF -61,0392 CHF -2,21%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.903,8411 EUR -65,9581 EUR -2,22%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.553,0672 GBP -57,5954 GBP -2,21%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
515.846,8952 JPY -11.716,9879 JPY -2,22%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.359,5818 USD -76,3098 USD -2,22%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8202 CHF -0,0441 CHF -2,37%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9534 EUR -0,0476 EUR -2,38%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7175 GBP -0,0416 GBP -2,37%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
347,0149 JPY -8,4626 JPY -2,38%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,2600 USD -0,0551 USD -2,38%
Charts|News
LTC/CHF (Litecoin-Schweizer Franken)
79,4479 CHF -2,5236 CHF -3,08%
Charts|News
LTC/EUR (Litecoin-Euro)
85,2647 EUR -2,7217 EUR -3,09%
Charts|News
LTC/GBP (Litecoin-Britische Pfund)
74,9650 GBP -2,3812 GBP -3,08%
Charts|News
LTC/JPY (Litecoin-Yen)
15.146,6741 JPY -483,4944 JPY -3,09%
Charts|News
LTC/USD (Litecoin-US-Dollar)
98,6465 USD -3,1489 USD -3,09%
Charts|News
ADA/CHF (Cardano-Schweizer Franken)
0,4488 CHF -0,0153 CHF -3,30%
Charts|News
ADA/EUR (Cardano-Euro)
0,4816 EUR -0,0165 EUR -3,31%
Charts|News
ADA/GBP (Cardano-Britische Pfund)
0,4234 GBP -0,0144 GBP -3,30%
Charts|News
ADA/JPY (Cardano-Yen)
85,5567 JPY -2,9312 JPY -3,31%
Charts|News

Bitcoin ist am Nachmittag 101.535,10 US-Dollar wert. So fiel der Bitcoin-Kurs um 17:10 um -1,82 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 103.419,30 US-Dollar stand.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,1 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 49,9 Prozent.

Nach 101,80 US-Dollar am Vortag ist der Litecoin-Kurs am Samstagnachmittag um -3,28 Prozent auf 98,46 US-Dollar gesunken.

Daneben wertet Ethereum um 17:10 ab. Es geht -2,08 Prozent auf 3.364,54 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 3.435,89 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit muss Bitcoin Cash Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -4,72 Prozent auf 486,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 510,72 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Ripple um 17:10 ab. Es geht -2,66 Prozent auf 2,253 US-Dollar nach unten, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,315 US-Dollar stand.

Indes fällt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 100,80 US-Dollar am Vortag auf 77,89 US-Dollar nach unten (-22,73 Prozent).

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -2,62 Prozent auf 358,63 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 368,29 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Abschlag. Um 17:11 notiert der NEO-Kurs -6,72 Prozent schwächer bei 5,343 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 5,728 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1395 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1429 US-Dollar.

Derweil geht es für den Cardano-Kurs bergab. Cardano sinkt -3,68 Prozent auf 0,5551 US-Dollar, nach 0,5763 US-Dollar am Vortag.

Zeitgleich verringert sich der Stellar-Kurs um -4,32 Prozent auf 0,2790 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,2916 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0012 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0012 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0069 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

