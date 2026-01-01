Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Im Minus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,73 Prozent schwächer bei 93.224,17 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 93.910,31 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 36,0 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Litecoin-Kurs um 0,71 Prozent auf 83,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,74 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um 0,35 Prozent auf 3.216,47 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.227,91 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,85 Prozent auf 640,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 645,86 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ripple um 0,69 Prozent auf 2,338 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,354 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 2,33 Prozent stärker bei 447,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 437,41 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,4162 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2536 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2460 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2929 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2922 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Binancecoin-Kurs 0,63 Prozent schwächer bei 905,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 911,19 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1498 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 137,70 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (138,13 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,31 Prozent.

Daneben fällt Avalanche um 1,40 Prozent auf 14,26 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 14,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,49 Prozent auf 13,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,93 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Sui bei 1,973 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,901 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.