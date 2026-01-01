DAX24.872 ±0,0%Est505.914 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,55 ±0,0%Nas23.396 +0,7%Bitcoin79.494 -0,8%Euro1,1731 +0,1%Öl61,52 -0,4%Gold4.467 +0,5%
Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Vormittag

06.01.26 09:48 Uhr
Krypto-Update: Bitcoin & Co. Bewegungen am Dienstagvormittag | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Etherkurs und Ripplekurs.

Werte in diesem Artikel
Devisen
BTC/CHF (Bitcoin-Schweizer Franken)
73.880,6979 CHF -538,3385 CHF -0,72%
Charts|News
BTC/EUR (Bitcoin-Euro)
79.503,5789 EUR -667,7457 EUR -0,83%
Charts|News
BTC/GBP (Bitcoin-Britische Pfund)
68.799,9994 GBP -594,1781 GBP -0,86%
Charts|News
BTC/JPY (Bitcoin-Yen)
14.579.547,4314 JPY -130.563,3347 JPY -0,89%
Charts|News
BTC/USD (Bitcoin-US-Dollar)
93.254,6263 USD -655,6825 USD -0,70%
Charts|News
ETH/CHF (Ethereum-Schweizer Franken)
2.547,6246 CHF -10,3275 CHF -0,40%
Charts|News
ETH/EUR (Ethereum-Euro)
2.742,7360 EUR -12,9355 EUR -0,47%
Charts|News
ETH/GBP (Ethereum-Britische Pfund)
2.373,1245 GBP -12,1118 GBP -0,51%
Charts|News
ETH/JPY (Ethereum-Yen)
502.981,5440 JPY -2.638,5400 JPY -0,52%
Charts|News
ETH/USD (Ethereum-US-Dollar)
3.216,4744 USD -11,4373 USD -0,35%
Charts|News
XRP/CHF (Ripple-Schweizer Franken)
1,8502 CHF -0,0155 CHF -0,83%
Charts|News
XRP/EUR (Ripple-Euro)
1,9910 EUR -0,0189 EUR -0,94%
Charts|News
XRP/GBP (Ripple-Britische Pfund)
1,7230 GBP -0,0168 GBP -0,97%
Charts|News
XRP/JPY (Ripple-Yen)
365,1180 JPY -3,6772 JPY -1,00%
Charts|News
XRP/USD (Ripple-US-Dollar)
2,3354 USD -0,0190 USD -0,81%
Charts|News
SOL/CHF (Solana-Schweizer Franken)
109,0681 CHF -0,3909 CHF -0,36%
Charts|News
SOL/EUR (Solana-Euro)
117,4211 EUR -0,4986 EUR -0,42%
Charts|News
SOL/GBP (Solana-Britische Pfund)
101,5974 GBP -0,4707 GBP -0,46%
Charts|News
SOL/JPY (Solana-Yen)
21.533,4821 JPY -102,8271 JPY -0,48%
Charts|News
SOL/USD (Solana-US-Dollar)
137,7027 USD -0,4250 USD -0,31%
Charts|News
BNB/CHF (Binance Coin-Schweizer Franken)
717,1845 CHF -4,8842 CHF -0,68%
Charts|News
BNB/EUR (Binance Coin-Euro)
772,1105 EUR -5,7712 EUR -0,74%
Charts|News
BNB/GBP (Binance Coin-Britische Pfund)
668,0608 GBP -5,2530 GBP -0,78%
Charts|News
BNB/JPY (Binance Coin-Yen)
141.594,8612 JPY -1.133,5440 JPY -0,79%
Charts|News

Im Minus präsentiert sich um 09:40 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 0,73 Prozent schwächer bei 93.224,17 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 93.910,31 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -0,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: 36,0 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:40 fällt der Litecoin-Kurs um 0,71 Prozent auf 83,14 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,74 US-Dollar an der Tafel.

Zudem zeigt sich der Ethereum-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ethereum um 0,35 Prozent auf 3.216,47 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 3.227,91 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Bitcoin Cash-Kurs Verluste in Höhe von 0,85 Prozent auf 640,37 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 645,86 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:40 gibt Ripple um 0,69 Prozent auf 2,338 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,354 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:40 notiert der Monero-Kurs 2,33 Prozent stärker bei 447,58 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 437,41 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,4162 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2536 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 09:40 auf 0,2460 US-Dollar beziffert.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,2929 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,2922 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich Binancecoin mit einem Abschlag. Um 09:40 notiert der Binancecoin-Kurs 0,63 Prozent schwächer bei 905,47 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 911,19 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Dogecoin-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,1498 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Derweil notiert der Solana-Kurs bei 137,70 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (138,13 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,31 Prozent.

Daneben fällt Avalanche um 1,40 Prozent auf 14,26 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 14,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Chainlink-Kurs um 1,49 Prozent auf 13,73 US-Dollar. Am Tag zuvor war Chainlink 13,93 US-Dollar wert.

Währenddessen wird Sui bei 1,973 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,77 Prozent im Vergleich zum Vortag (1,901 US-Dollar).

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

