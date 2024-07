Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Samstagmittag entwickeln

06.07.24 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Am Samstagmittag zieht der Bitcoin-Kurs an. Um 12:26 kletterte Bitcoin um 0,01 Prozent auf 56.716,94 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (56.716,94 US-Dollar). Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,32 Prozent auf 330,36 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 326,07 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Ethereum bergauf. Um 12:25 steht ein Plus von 0,67 Prozent auf 3.002,57 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Ethereum-Kurs noch bei 2.982,66 US-Dollar. Währenddessen legt der Litecoin-Kurs um 1,62 Prozent auf 62,91 US-Dollar zu. Gestern war Litecoin noch 61,90 US-Dollar wert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Ripple kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,4256 US-Dollar lag, wird der Ripple-Kurs um 12:26 auf 0,4339 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,57 Prozent auf 0,3553 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,3498 US-Dollar wert. Währenddessen legt der Monero-Kurs um 0,47 Prozent auf 156,13 US-Dollar zu. Gestern war Monero noch 155,41 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1532 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0037 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0855 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 12:25 auf 0,0870 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0125 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 12:25 auf 0,0130 US-Dollar beziffert. Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,82 Prozent auf 22,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 22,85 US-Dollar. Zudem zeigt sich der NEO-Kurs im Aufwind. Um 12:25 zieht NEO um 1,42 Prozent auf 9,525 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 9,392 US-Dollar gemeldet wurde. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

