Bitcoin Halving Crash: Treffsicherer Krypto-Astrologe Dr. Niederwieser warnt!

Der deutsche Krypto-Star-Astrologe Dr. Niederwieser, der auch als der deutsche Nostradamus der Wirtschaftsastrologie berühmt geworden ist, fiel bereits in der Vergangenheit durch seine hervorragende Treffsicherheit auf. In seiner jüngsten Prognose hat er sich nun explizit Bitcoin und dem Kryptomarkt gewidmet. Der promovierte Wirtschaftswissenschaftler gibt dabei spannende Einblicke in den Kryptomarkt, nachhaltiges Wirtschaften, die Bedeutung von Kryptowährungen in der Zukunft und Bitcoin-Kursprognosen. Erfahren Sie jetzt, wie die astrologischen Konstellationen und ihre Zeitqualitäten – die auch Jahreszeiten, Uhrzeiten, Rhythmen, Pflanzenwachstum und mehr bestimmen – sich auf die Zukunft auswirken könnten.

Rückblick auf die erfolgreichen Prognosen des Dr. der Krypto-Astrologie

Bereits in der Vergangenheit konnte Dr. Niederwieser durch seine treffsicheren Prognosen überzeugen und daher eine enorme Nachfrage nach seinen Diensten erfahren, insbesondere im Bereich der Kryptowährungen. Nun gibt uns der deutsche Nostradamus einen Ausblick auf die Entwicklung des Kryptomarktes im Jahr 2024.

Dr. Niederwieser wies damals darauf hin, dass Bitcoin im Dezember 2020 mit Beginn der Luftepoche und der Jupiter-Saturn-Konjunktion im Wassermann ausgebrochen ist. Diese Bewegung hat bis in den April 2021 angehalten.

Im Mai ist der Kurs dann abgestürzt und der nächste Anstieg erfolgte im März 2021. Zu dieser Zeit hatte Dr. Niederwieser in seinem Video „Wann kommt der große Crash“ einen Kryptowinter prognostiziert und dazu geraten, dass man nicht mehr zu den Höchstständen kaufen sollte. Daraufhin kam es zu einer Korrektur von rund 60.000 auf 15.000 EUR.

Zu Jahresbeginn hatte Dr. Niederwieser dann in seiner Jahresvorschau prophezeit, dass Bitcoin in diesem Jahr ein neues Allzeithoch verzeichnen wird. Gerade einmal 6 Wochen später hat sich der BTC-Preis fast verdoppelt und neue Rekordstände von bis zu 73.757,39 USD verzeichnet.

Kurzfristige Prognose des Krypto-Astrologen Dr. Niederwieser

In seiner jüngsten Prognose äußerte Dr. Niederwiesen, dass wir uns gerade in einer Boom-Phase und am Höhepunkt befinden. In dieser Zeit kommt es aufgrund von Hysterie, Manie und Adrenalin leichter zu Fehlern, welche kostspielig werden können.

Diese werden dann jedoch wieder von Phasen der Kursverluste mit Sorgen und Ängste abgelöst. In diesen fragen sich die Investoren dann wieder, ob sie ihr Geld herausziehen sollten, um wenigstens noch etwas zu retten.

Jedoch warnte der Star-Astrologe Dr. Niederwieser vor diesen Panikattacken, da sie die größten Fehler verursachen. Ebenso betonte er, dass Anleger die Assets günstig kaufen und teuer verkaufen sollten.

Die meisten wollen jedoch dann investieren, wenn die Kurse steigen und die Assets schon teuer sind. Im Gegenzug haben sie Angst und verlieren das Vertrauen, wenn die Kryptowährungen am Boden sind.

Mittelfristige Prognose des Krypto-Astrologen Dr. Niederwieser

Abgelöst werden soll der nahende Abverkauf des Kryptomarktes von einer längeren Dämmerphase. Daher rät der Wirtschafts-Astrologe, dass man erst mal nicht mehr kaufen sollte. Astrologisch terminiert soll sich Bitcoin spätestens in der 2. Aprilhälfte seitlich bewegen und es sollen sogar deutliche Kurseinbrüche von 20 bis 40 % möglich sein.

In dieser Zeit wird jedoch auch das Bitcoin-Halving erwartet, welches vermutlich am 19. April stattfinden wird. Viele Analysten haben aufgrund der historischen Entwicklung einen enormen Kursanstieg prognostiziert.

Eine vollkommen andere Ansicht vertritt hingegen Dr. Niederwieser. Laut dem Krypto-Astrologen sei das Bitcoin-Halving bereits eingepreist. Daher rechnet er sogar damit, dass es zu einem Absturz des Kurses kommen kann. Ab Mai soll dann eine Phase eingeleitet werden, in der Bitcoin vor sich her dümpelt. Sie soll über den Sommer anhalten.

Ähnliches prognostiziert er Ethereum und anderen führenden Kryptowährungen, da sie eine positive Korrelation zu Bitcoin aufweisen. Allerdings warnt der Krypto-Astrologe vor exotischen Altcoins, die zwar 10x und 100x steigen können, aber bei denen wie im Falle von Luna über Nacht Totalverluste möglich sind. Das Risiko sei seiner Meinung nach zu groß.

Langfristige Prognose des Krypto-Astrologen Dr. Niederwieser

Laut dem Krypto-Astrologen Dr. Niederwieser sollten Sie erst mal bis Mai, Juni oder sogar Juli warten, bis die Kurse weiter gefallen sind. Dann könnten Sie rund 20 bis 40 % günstiger nachkaufen und Verluste vermeiden.

Sind Sie bereits in den Kryptomarkt investiert und wollen Ihr Risiko begrenzen, so kann es seiner Meinung nach Sinn ergeben, wenn Sie schon im April Gewinne mitnehmen. Allerdings hält er Mitte des Monats noch einmal neue Hochs von 70.000 bis 80.000 EUR für möglich. Das ist laut Dr. Niederwieser der optimale Zeitpunkt für Gewinnmitnahmen.

Allerdings haben seine Ratschläge auch etwas mit dem Land zu tun, in dem die einzelnen Investoren steuerpflichtig sind. Während es in der Schweiz und Österreich keine Rolle spielt, entstehen in Deutschland große steuerliche Nachteile, wenn man die Assets weniger als 365 Tage hält. Daher kann es für Deutsche Sinn ergeben, wenn sie mit eisernen Händen halten.

Das Hoch der Rallye erwartet der berühmte Astrologe Dr. Niederwieser Ende des Jahres 2024 bis Anfang 2025. In dieser Zeit sollten auch langfristige Investoren ihre Gewinne mitnehmen. Denn seiner Meinung nach geht es danach wieder schnell und steil bergab.

Ebenfalls gibt er verhaltensökonomische Ratschläge. Denn Anleger sollten sich seiner Meinung nach Kursziele setzen, bei denen sie zufrieden sind, ob dies nun 100.000 oder 120.000 EUR seien.

Zeitepoche deutet auf große Chance für Blockchains

Bitcoin und Blockchain seien Laut Meinung von Dr. Niederwieser eine der wichtigen Technologien der Luftepoche, im Vergleich zu Gold kann man sich darauf verlassen, dass sie wichtiger werden. Insbesondere im Zusammenhang einer nachhaltigeren Wirtschaftsordnung sieht er Bitcoin als einen Gamechanger.

Dabei verwies er auch auf das Marshmallow-Experiment von Walter Mischel. Bei diesem konnten die Versuchsteilnehmer entweder ein Marshmallow sofort essen oder zwei in 10 Minuten. Bei diesem Versuch geht es darum, dass man die Belohnung in der Gegenwart verschiebt, um somit später eine Größere zu haben.

Laut Dr. Niederwieser sollte auch ein Wirtschaftssystem auf diese Weise funktionieren. Denn dieses soll die Menschen zu Sparsamkeit und nachhaltigem Wirtschaften bewegen. Ganz anders ist es jedoch bei Fiatwährungen der Fall.

Denn diese verlieren aufgrund der enormen Inflation kontinuierlich im Wert. Dabei verwies er darauf, dass man bei den Marshmallows lieber einen sofort isst, anstelle dass man später nur ein Viertel oder ein Achtel bekommt, obwohl man vielleicht nicht einmal Appetit hat.

Somit würden die Fiatwährungen zu einer kurzfristigen Art des Wirtschaftens führen. Laut Ansicht des Dr. für internationale Wirtschaftswissenschaften sei dies das Grundübel. Gesetze und Regulierungen würden laut ihm bei Fiatwährungen nicht viel bringen, da diese inflationär sind.

Wesentlich größeres Potenzial sieht er hingegen bei Kryptowährungen wie Bitcoin. Dieser ist ein knappes Gut, was sich nicht beliebig erweitern lässt. Er verwies dabei darauf, dass man bei Bitcoin auf unnötige Ausgaben verzichtet, da der eine Marshmallow später 5 bis 20 seien.

Dabei sieht er für Kryptowährungen große Zukunftschancen, wenn es um die Philosophie des Wirtschaftssystems geht. Seiner Ansicht nach hat deflationäres Wirtschaften mehr Sinn als das aktuelle System.

