Bitcoin Kurs Prognose: 70 % Crash?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Obwohl Bitcoin erst im Oktober ein neues Allzeithoch von 126.000 Dollar erreicht hat, ist die Verunsicherung der Marktteilnehmer groß. Immer wieder hört man, dass die Kryptowährung ihren Zenit überschritten hat und dass es von hier aus nur noch bergab geht. Zugegeben ist die Zollpolitik von Trump nicht gerade anlegerfreundlich, da ein Tweet seinerseits schon ausreicht, um die globalen Finanzmärkte crashen zu lassen. Aber bedeutet das wirklich, dass Bitcoin jetzt auf bis zu 40.000 Dollar fallen wird?

Analysten sprechen vom Top

Viele Trader blicken zur Orientierung für die Kursentwicklung eines Assets auf die technische Analyse. Sie suchen nach bekannten Mustern im Chart, die in der Vergangenheit funktioniert haben, und ignorieren dabei häufig, dass Charts nur das widerspiegeln, was bereits geschehen ist. Die Zukunft kann man damit nicht vorhersagen. Besonders populär ist die Theorie, dass Bitcoin einmal mehr vor einer Phase steht, wie sie in früheren Halving-Zyklen zu beobachten war. Bisher gab es immer mehrjährige Aufwärtsbewegungen mit einem scharfen Einbruch im Anschluss, der über ein Jahr gedauert hat.

Auf Social Media wird nun vermehrt darauf hingewiesen, dass Bitcoin eine historische Trendzone erreicht hat, die in früheren Phasen massive Korrekturen ausgelöst hat. Einige Influencer mit hoher Reichweite schüren deshalb die Erwartung eines bevorstehenden Crashs und raten von weiteren Käufen ab.

Dabei werden die Prognosen der Analysten immer bearisher. Einige sprechen von Rücksetzern auf bis zu 40.000 Dollar. Ob Daten aus der Vergangenheit ausreichen werden, um den Kurs so tief zu drücken, ist jedoch äußerst fraglich.

Fundamentaldaten sprechen eine andere Sprache

Wäre es wirklich möglich, zukünftige Kursverläufe allein anhand historischer Linien vorherzusagen, wären die meisten Anleger längst finanziell unabhängig. Die Realität sieht jedoch anders aus. Statistiken zeigen, dass ein Großteil der Privatanleger langfristig Verluste macht und genau das deutet darauf hin, dass sich Märkte oft in die entgegengesetzte Richtung bewegen, als es die Masse erwartet.

Der Fear & Greed Index steht aktuell im Bereich der Angst, was historisch betrachtet häufig Kaufgelegenheiten signalisiert. Crashs ereignen sich erfahrungsgemäß dann, wenn Euphorie dominiert, nicht wenn Panik herrscht. Und parallel dazu hat die geopolitische Lage zuletzt eher Rückenwind geliefert. Die Verständigung zwischen Trump und Xi, positive Entwicklungen bei Gold und Rohstoffen, sowie die Erwartung weiterhin lockerer Geldpolitik könnten den Markt stützen.

Vor allem das Handelsabkommen zwischen den USA und China könnte schon in der kommenden Woche wieder Optimismus verbreiten. Derzeit deutet also alles darauf hin, dass die Kurse weiter steigen und die 4-Jahres-Zyklen keine Gültigkeit mehr haben. Unter diesen Voraussetzungen könnten auch Altcoins schon bald wieder ordentlich steigen. Aktuell sorgt vor allem Bitcoin Hyper ($HYPER) für Aufsehen.

Jetzt mehr über Bitcoin Hyper erfahren.

Bitcoin Hyper vor dem Durchbruch

Während große Teile des Kryptomarkts unter Unsicherheit leiden, zieht ein Altcoin die Aufmerksamkeit der Trader und Investoren auf sich. Die Rede ist von Bitcoin Hyper. Die Layer-2-Lösung bringt die Geschwindigkeit und Effizienz von Solana zur Bitcoin-Blockchain und macht erstmals DeFi-Funktionen wie Staking, Lending und schnelle On-Chain-Transaktionen für BTC-Halter zugänglich.

($HYPER Token-Vorverkauf – Quelle: Bitcoin Hyper Website)

Die Nachfrage spricht für sich. Über 25 Millionen Dollar wurden bereits im Presale investiert, und viele Analysten erwarten, dass der Token nach dem Launch schnell zu den Gewinnern des aktuellen Zyklus gehören könnte. Schon jetzt handelt es sich um einen der erfolgreichsten Krpyto-Presales der letzten Jahre. Sollte Bitcoin Hyper tatsächlich der führende DeFi-Layer für Bitcoin werden, hätten frühe Investoren hier eine einmalige Gelegenheit, von Anfang an dabei zu sein, wenn ein Projekt aufkommt, das den gesamten Markt für immer verändern könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $HYPER im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.